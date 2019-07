खेल व खिलाडिय़ों के लिए मोदी सरकार में पैसों की कमी नहीं- कर्नल राज्यवर्धन

शाहपुरा/ जयपुर। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन ( Rajyavardhan Singh Rathore ) ने लोकसभा में प्रधानमंत्री ( PM Narendra Modi ) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार ओलम्पिक टास्क फोर्स का गठन किया है। जिसमें खेलों के विशेषज्ञों को लिया गया है। प्रधानमंत्री ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक पिरामिड का विजन दिया, जिसमें सबसे उपर ऐसे खिलाड़ी होंगे, जो भारत के लिए खेले और तिरंगा विदेशों में लहराए। उस पिरामिड को उंचा करने के लिए उसे चौड़ा भी करना आवश्यक है। यह पिरामिड तब ही चौड़ा हो सकता है, जब देश के प्रत्येक बच्चे को खेलने की सुविधा मिले।



खेलो इंडिया ( Khelo India Scheme ) की शुरूआत थी काफी चुनौतिपूर्ण

कर्नल राज्यवर्धन ने खेलों इंडिया पर बोलते हुए कहा कि खेलो इंडिया की शुरूआत काफी चुनौतिपूर्ण थी, लेकिन राज्यों में खेल विभाग ( sports department ) और शिक्षा विभाग ( rajasthan education department ) में वार्तालाप कर स्कूल स्तर पर खेलों का सीधा प्रसारण किया गया। जिसे दुनिया ने देखा, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ा। अगले 10 सालों में जो भारत के ओलंपिक चैम्पियन ( Olympic champion ) बनेंगे, वे खेलों इंडिया से ही होकर निकलेंगे।

