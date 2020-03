PM मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन को CM गहलोत का मिला साथ, बोले- मैं PM की घोषणा का समर्थन करता हूं...​

जयपुर

कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ( PM modi ) ने मंगलवार को एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस संबोधन के साथ ही देश में मंगलवार रात से तीन सप्ताह यानी 21 दिनों के लिए लॉकडाउन ( 21 Days Lockdown In India ) की घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि इस दौरान सभी लोग अपने घरों के बाहर खिंची लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। पीएम के इस ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) का भी बड़ा बयान आया, ट्वीट कर उन्होंने PM मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन का खुलकर समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि राजस्थान, पूर्ण लॉक डाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य था।

I am glad that #Rajasthan was the first state to announce complete lock down. I support 21 days of lock down announce by PM Mr Modi. Together Lets fight and defeat #Corona #राजस्थान_सतर्क_है