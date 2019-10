महाबलीपुरम बीच पर PM MODI के हाथ में क्या था, ट्वीट कर खोला राज, कई बीमारियों का निदान करती है ये छड़

PM Modi Goes Plogging On Mamallapuram Beach: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने स्वास्थ्य ते प्रति सजग नजर आते है । पीएम मोदी अक्सर लोगों को हर वो हेल्दी टिप्स साझा करते हैं ( HEALTH NEWS IN HINDI ) जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो । रविवार सुबह भी पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की ( Acupressure therapy ) और लोगों को अपने सेहतमंद रहने का फॉर्मूला बताया ( acupressure roller ) ।

ट्विटर पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, कई लोगों ने शनिवार को मुझसे पूछा था कि ( Mamallapuram ) ममल्लापुरम बीच पर घूमते हुए मेरे हाथ में क्या चीज थी. ये एक एक्यूप्रेशर रोलर है जो सेहतमंद बनाए रखने में काफी मदद करता है ।

आपको बता दे एक्यूप्रेशर थेरेपी हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी होती है । इस थेरेपी में प्रेशर प्वॉइंट और उसके बीच में उंगलियों से धीरे-धीरे दबाव दिया जाता है जिससे एक्यूप्रेशर प्वॉइंट उत्तेजित होते हैं और

न्यूरॉन में तनाव कम होता है । इससे मिली राहत आपको दिनरभर ताजगी का एहसास कराती है । आपको बता दे कई गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी एक्यूप्रेशर थेरेपी मददगार होती है ।