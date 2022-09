PM Modi Returns India: समरकंद से PM मोदी ने दिया दुनिया को दिया संदेश- 'ये युद्ध का युग नहीं'

राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने किया पीएम मोदी का स्वागत

समरकंद पहुंचने पर मेजबान देश उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की। शिखर सम्मेलन के मौके पर, पीएम मोदी ने कई एससीओ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ-साथ आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।





PM @narendramodi held productive talks with President Ebrahim Raisi on the sidelines of the SCO Summit in Samarkand. They reviewed entire spectrum of the India-Iran bilateral ties. pic.twitter.com/Lbwh1be99e — PMO India (@PMOIndia) September 16, 2022

PM @narendramodi landed in Delhi after a series of bilateral and multilateral engagements at Samarkand. pic.twitter.com/Qm4hkK84QB

उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और उनके साथ व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अफगानिस्तान सहित अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा की।

PM @narendramodi held bilateral talks with President Shavkat Mirziyoyev on the sidelines of the SCO Summit. They discussed ways to deepen India-Uzbekistan cooperation in various sectors. pic.twitter.com/NLHHPNrAaO

इससे पहले, प्रधान मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन-रूस संघर्ष पर चर्चा की, जहां पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति से अवगत हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है।। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और रूस के कई दशकों से घनिष्ठ संबंध हैं जो एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की प्रकृति में हैं और वे बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं।

इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ही अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पुतिन ने कहा, प्रिय दोस्त, मुझे पता है कि 17 सितंबर को आपका जन्मदिन है...पर हमारे देश में एडवांस में जन्मदिन की बधाई देने का रिवाज नहीं है।

PM @narendramodi held talks with President Putin in Samarkand. The two leaders had productive discussions on a wide range of subjects aimed at further strengthening India-Russia ties. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/bRjJMWnr1U — PMO India (@PMOIndia) September 16, 2022

PM @narendramodi held talks with President @RTErdogan on the sidelines of the SCO Summit in Samarkand. The two leaders discussed ways to deepen bilateral cooperation in diverse sectors. @trpresidency pic.twitter.com/R6KMI518h9— PMO India (@PMOIndia) September 16, 2022