PM मोदी ने की लोकसभा स्पीकर OM BIRLA की तारीफ़, कहा - 'भरोसा है कि निष्पक्षता से करेंगे सदन का संचालन'

जयपुर।

राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) 17वीं लोकसभा ( 17th Lok Sabha ) के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। बिरला राजस्थान मूल से पहले लोकसभा स्पीकर बने हैं।

वहीं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने सदन से अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का परिचय कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर बिरला की सराहना की।

पीएम ने कहा कि को जन भावनाओं से जुड़ा राजनेता बताते हुए कहा है कि उन्होंने गरीब और पीड़ितों के लिए काम किया है और उनका पूरा जीवन सामाजिक संवेदनाओं से भरा है इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि वह सबको समान अवसर देकर सदन का संचालन करेंगे।

मोदी ने बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन से उनका परिचय कराते हुए कहा कि वह विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़ गये थे और 15 साल तक उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। लोकसभा का सदस्य बनने से पहले उन्होंने राजस्थान विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नव निर्वाचित अध्यक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी राजनीति को जन आंदोलन बनाया है और जनता के लिए ही काम किया है। देश में जहां भी जनता संकट में फंसती है बिरला वहां मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जब आपदा आयी थी तो बिरला और उनकी टीम वहां लोगों की मदद के लिए जुटी रही।

Congratulations to Shri @ombirlakota Ji on being unanimously elected the Speaker of the Lok Sabha. He has been associated with public life since his student days and has worked compassionately for the poor and downtrodden.



My best wishes to him for the tenure ahead. pic.twitter.com/NBeZxqO9GV