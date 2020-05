पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर भगा ले गया कार,बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

जयपुर. लॉक डाउन के दौरान पुलिस की नाकेबंदी को (Police car broke away from blockade of police, policemen narrowly escaped) तोड़कर एक चालक कार को भगा ले गया। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया।