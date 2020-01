पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में पुलिस के छूटे पसीने

Police lost sweat in second phase of panchayat elections...दूसरे चरण के मतदान के बाद बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा में भी हंगामा और बवाल हुआ। वहीं जालोर और बांसवाड़ा में दो जवानों की मौत हो गई।