बालिका की तलाश में पुलिस की दबिश, नहीं लगा सुराग

जयपुर.प्रतापनगर इलाके में कुम्भा मार्ग स्थित नारायण अस्पताल (Police rage in search of girl child, no clue found) के पास से एक साल की बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस की आधा दर्जन टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं चला है।