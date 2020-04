घर में छापा डालकर पुलिस ने बरामद की शराब, आरोपी दीवार फांदकर भागा

जयपुर. पुलिस ने छापा मारकर एक घर से पशुओं के तूड़े के ढेर (Police recovered liquor by raiding the house, the accused ran after hanging the wall) में रखी हरियाणा ब्राण्ड की भारी मात्रा में शराब जब्त की, लेकिन आरोपी भागने में सफल हो गया।