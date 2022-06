Polluted River : देश की 351 नादियां का पानी हाथ धोने लायक भी नहीं

देश की हर चार में से तीन नदी उच्च स्तर पर प्रदूषण का शिकार हैं। इनमें बड़ी मात्रा में हेवी टॉक्सिक मटीरियल मिले हैं, जिनमें लेड, आयरन, निकल, आर्सेनिक, क्रोमियम व कॉपर शामिल हैं। यह भी उन जगहों पर, जहां पर इनकी पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए स्टेशन बनाए गए हैं। गंगा पर बनाए गए 33 केंद्रों में से 10 पर प्रदूषण का स्तर मानक से कहीं ज्यादा दिखाई दिया।

चंबल के पानी में प्रदूषण पर राजस्थान में चिंता, मध्यप्रदेश बेफिक्र,Rivers polluted by coal-fired water from ncl mines, air also poisonous