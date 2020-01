हिंदुत्व के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी : तोगडि़या

अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद (अहिप) के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़यिा ( Praveen Bhai Togadiya ) ने कहा हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून ( Population control law ) को भाजपा सरकार ( BJP Government ) को तुरंत लाना चाहिए था ( Should have brought immediately ) , लेकिन ऐसा नहीं हो सका ( It couldn't happen ) है। ( Jaipur News )