प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालयों में होंगे Post Covid Centers

Post Covid Centers will be held in all Ayurvedic District Hospitals in

-इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा उपचार

- आयुर्वेद विशेषज्ञ देंगे पोस्ट कोविड मरीजों को उपचार

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने ली विभागीय सलाहकार समिति की बैठक

- आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी विशेषज्ञों से की चर्चा