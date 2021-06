डाकघर के अफसर आईआईएम इंदौर में सिखेंगे गुर

अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे डाकखाने के अधिकारियों (Post office officers ) को समय के साथ अपडेट (update over time) रखने और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा (Competition from MNCs) करने के लिए सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर के साथ करार किया है। इसके तहत इंडियन पोस्टल सर्विस (आईपीएस) अधिकारियों को आईआईएम इंदौर में विभाग के उत्पादों की मार्केटिंग करने के अलावा बेहतरीन तरीके से जनता के समक्ष डाकघर की छवि रखने के गुर सिखाए (tricks will be taught) जाएंगे।