नो मास्क-नो एन्ट्री के पोस्टर विमोचन किया

जयपुर

युवा मामले एवं खेल विभाग ( State for Youth Affairs and Sports ) के शासन उप सचिव की अध्यक्षता में कोरोना वायरस ( Corona virus ) के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नो मास्क-नो एन्ट्री ( No Mask-No Entry ) कोविड-19 के पोस्टर विमोचन करके अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के संबंध में निर्णय लिया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन उप सचिव महेन्द्र मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई वैक्सीन नहीं बनी है।

मीणा ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन, स्काउट व गाइड, एनसीसी., एनएसएस. के बैठक में उपस्थित अधिकारियों को बताया कि आपके संस्थानों से जुड़े युवाओं को कोरोना के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करें एवं युवाओं के माध्यम से कोरोना के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को जन आन्दोलन के रूप में जन-जन तक पहुचाएं।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने एवं राज्य सरकार की गाईड लाईन के अनुसार कार्यालय में नोमास्क-नो एन्ट्री, हाथ सेनेटाइजर या साबुन से बार-बार हाथ धोए, निरन्तर मास्क लगाये, उचित दूरी बनाकर रहे। इस बैठक में राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य सचिव नरेन्द्र भूरिया, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य निदेशक डॉ. भुवनेश जैन, राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, प्रणित अवाना, रविनन्दन भनोत समेत अन्य भी मौजूद रहे।