शहर में होगा दो-दो घंटे का बिजली शटडाउन

जया गुप्ता/जयपुर। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में हैं और बिजली विभाग शटडाउन (power cut in jaipur) की तैयारी कर रहा है। शटडाउन (power cut in jaipur) इसी महीने के अंत से शुरू हो जाएगा। हालांकि, इस बार शटडाउन (power cut in jaipur) चार-छह घंटे के बजाए केवल दो घंटे का रखा जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शटडाउन चार घंटे का होगा। ताकि लोगों को परेशानी कम हो। शटडाउन (power cut in jaipur) कब से किया जाए, इस संबंध में डिस्कॉम के अधिकारी, कलक्टर से बातचीत कर रहे हैं। शड्यूल तैयार होने के बाद ही शटडाउन किया जाएगा।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ए.के.गुप्ता ने बताया कि हर साल बारिश के मौसम से पहले मरम्मत का कार्य किया जाता है। बारिश के मौसम में फॉल्ट न आए, इसके लिए ट्रांसफार्मर, लाइन सभी की मरम्मत की जाएगी। हर साल अप्रेल के महीने से ही शटडाउन कर रिपेयरिंग की जाती है। हर साल 4-6 घंटे का शटडाउन होता है, लेकिन इस बार दो घंटे का ही शटडाउन होगा। अगर अभी मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो बारिश के मौसम में बड़े फॉल्ट होंगे। उस समय रिपेयरिंग में अधिक समय लगेगा।

