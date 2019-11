Nathuram Godse बयान पर सीएम Ashok Gehlot बोले, 'Pragya Thakur को फ़ौरन निष्कासित करे BJP'

जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( pragya singh thakur ) के नाथूराम गोडसे ( Nathuram Godse ) को देशभक्त वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है। गहलोत ने ट्वीट के ज़रिये जारी अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा से प्रज्ञा ठाकुर को निष्कासित करने की मांग की है।

सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'एक तरफ वे (बीजेपी) महात्मा गांधी जी का अनुसरण करने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उनके सांसद के रूप में प्रज्ञा ठाकुर हैं। उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है।'

On one side they claim to follow Mahatma Gandhi ji and on the other side they have pragya thakur as their MP. She must be immediately expelled; otherwise they do not have a right to talk about Mahatma Gandhi ji.