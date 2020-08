प्री डीएलएड की फर्जी वेबसाइट , एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी

प्री डीएलएड परीक्षा 2020 के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर युवा अभ्यार्थियों को बरगलाने और रुपए ऐंठने का बड़ा मामला सामने आया है। इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा 2020 से सम्बन्धित फर्जी वेबसाइट एवं फेसबुकर पेजेज बनाने का मामला सामने आने के बाद तत्काल कड़ा कदम उठाकर जिला शिक्षा अधिकारी विधि, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को पुलिस की साईबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

डोमेन रजिस्टर्ड कर वेबसाइट बनाई

जानकारी के मुताबिक विभाग की ओर से जब इस मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि https://predeled.org के नाम से डोमेन रजिस्टर्ड करके कोई वेबसाइट बनाई गई है। इसके टाइटल में Welcome to Rajasthan BSTC 2020 Official Website 2020 प्रदर्शित है जबकि इस वेबसाइट का नोडल एजेन्सी से दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। डोमेन रजिस्टरकर्ता की ओर से ऑफिशियल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है।

अभ्यार्थियों को गुमराह करने का प्रयास

फर्जी वेबसाइट बनाने वालों ने ऐसा करके न केवल युवा आशार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, बल्कि प्री डीएलएड परीक्षा परीक्षा के लिए अधिकृत शासकीय व्यवस्थाओं को धता बताकर अनाधिकृत रूप से प्री डीएलएड परीक्षा की अधिकृत वेबसाइट का कंटेंट चुराकर तथा तोड़ मरोड़ कर इस फर्जी वेबसाइट पर सूचनाएं दर्शाई हैं। इसमें नोडल एजेन्सी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से इतर फर्जी केलैण्डर प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं टेस्ट सीरीज के नाम से राज्य के निर्दोष युवा आशार्थियों से धनराशि वसूलेने की बड़ी साजिश रची गई है। शासकीय स्तर पर संचालित इस परीक्षा के लिए फर्जी फेसबुक आईडी से पेज भी बना डाला। इस प्रकार एक बड़ी साजिश एवं घोटाले की बू पूरे प्रकरण में आती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह कृत्य विभाग की छवि को धूमिल करके युवा आशार्थियों से धनराशि वसूली का काला कारनामा प्रतीत होता है। प्री डीएलएड परीक्षा 2020 के लिए दो अधिकृत वेबसाइट्स -https://predeled.in and https://predeled.com हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी वेबसाइट और फेसबुक पेज यदि सामने आता है तो निश्चित तौर पर वह फर्जी, अनाधिकृत हैं। ऐसी वेबसाइट और फेसबुक पेजेज का परीक्षा एजेन्सी समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा के कार्यालय से कोई संबंध नहीं है।



अभ्यार्थियों को किया आगाह

मामला सामने आने के बाद विभाग ने अभ्यार्थियों के लिए अधिकृत वेबसाइट पर भी नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के जरिए अभ्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वह परीक्षा आवेदन से लेकर प्रवेश तक की समस्त प्रक्रिया की जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट्स को ही नियमित रूप से विजिट करते रहें तथा अन्य फर्जी वेबसाइट पर ध्यान न दें।

इनका कहना है,

प्री डीएलएड परीक्षा की फर्जी वेबसाइट बनाए जाने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी विधि, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वेबसाइट का विभाग की वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है।

सौरभ स्वामी, शिक्षा निदेशक।