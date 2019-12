नकल के लिए गर्भवती ने रची इतनी बड़ी साजिश, पुलिस भी हिल गई...

Pregnant hatched such a big conspiracy for copying, police was shocked...रविवार को आयोजित हुई लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में जयपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के हत्थे चढी दो महिला अभ्यर्थियों के बारे में जब पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की तो चौकाने वाले खुलासे हुए। एक महिला अभ्यर्थी सिर्फ पंद्रह दिन पहले ही गर्भवती हुई थी।