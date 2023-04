राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने जयपुर घराने के हुसैन बंधुओं सहित डूंगरपुर के मूलचंद को दिया पद्मश्री पुरस्कार, जानिए इनके बारे में

राष्ट्रपति भवन में पदम् पुरस्कार सम्मान समारोह के दूसरे संस्करण में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राजस्थान की तीन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जयपुर के अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को तथा सामाजिक कार्य के लिए डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

