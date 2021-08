प्राचार्य पदस्थापन काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव,अब 24 अगस्त से होगी काउसंलिंग

जयपुर, 22 अगस्त

पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह (Former Governor Kalyan Singh) निधन के कारण सोमवार को राजकीय अवकाश (state holiday) होने के कारण अब शिक्षा निदेशालय बीकानेर (Directorate of Education Bikaner) में होने वाला काउसंलिंग के कार्यक्रम में बदलाव (Change in counseling schedule) कर दिया गया है। सोमवार को होने वाली काउसंलिंग अब 24 अगस्त मंगलवार को होगी जो 27 अगस्त तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Secondary Education) ने इसे लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के तकरीबन एक हजार प्रिंसिपल की काउसंलिंग () कर उन्हें पदस्थापना दी जानी है जो 23 अगस्त से शुरू होनी थी लेकिन पूर्व राज्यपाल के निधन के कारण कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया। अब 24 अगस्त को मेरिट सूची के एक से 300 तक और विशेष योग्यत के एक से एक हजार क्रमांक के बीच के सभी प्रिंसिपल, 25 अगस्त को 301 से 600 तक के प्रिंसिपल, 26 अगस्त को 601 से 900 क्रमांक तक के और शेष रहे अभ्यार्थियों की काउंसलिंग 27 अगस्त को शिक्षा निदेशालय में होगी। सुबह नौ बजे निदेशालय में सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसके सबाद उन्हें उनके क्षेत्र के रिक्त पद बताए जाएंगे, जहां वह अपनी इच्छानुसार पदस्थापन ले सकेंगे। मेरिट के अनुसार उन्हें पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी।

भेज सकेंगे अपने प्रतिनिधि

खास बात है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे प्रधानाचार्य अब कॉउंसलिंग के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रमोट हुए प्रधानाचार्य की परेशानी को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में करीब 1067 प्रधानाचार्य की काउंसलिंग होनी है। वहीं, दूसरी ओर चयनित शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। ऐसे में शिक्षा अधिकारियों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने चुनाव ड्यूटी निरस्त करने की मांग की थी।