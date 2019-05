राजस्थान की प्रिया पूनिया भारतीय टी-20 टीम में शामिल, ग्लैमरस लुक्स के लिए भी हैं चर्चा में, देखें तस्वीरें

जयपुर।

राजस्थान की 22 वर्षीय क्रिकेटर प्रिया पूनिया अब टी-20 चैम्पियनशिप में भी हिंदुस्तान के लिए चौके-छक्के लगाती नज़र आएंगी। प्रिया को भारतीय महिला टी--20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वे फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी-20 मैच खेलेंगी। ओपनिंग बल्लेबाज़ी करने वाली प्रिया मूल रूप से चूरू की रहने वाली हैं।

ख़ुशी से झूम उठीं प्रिया

भारतीय महिला टी-20 क्रिकेट टीम में चयन होने का प्रिया बेसब्री से इंतज़ार कर रहीं थी। जैसे ही उन्हें टीम में चयन की खबर मिली उनकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया को एक अन्य खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। प्रिया ने कहा कि वह लंबे समय से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करती हैं।

राजस्थान की ये प्रतिभाशाली क्रिकेटर पिछले करीब 7 साल से दिल्ली में राजकुमार शर्मा से कोचिंग ले रही हैं। इस 'स्टार' क्रिकेटर ने हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न सीनियर वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व किया था और 8 मैचों में 407 रन बनाए थे। प्रिया ने तमिलनाडु के खिलाफ 143 और गुजरात के खिलाफ 125 की शानदार शतकीय पारी खेली थी। बचपन में बैडमिंटन खेलने वाली 9 साल की उम्र में सुराना क्रिकेट एकेडमी से जुड़ी जहां उन्होंने क्रिकेट के गुर सीखे हैं।

Priya Punia selected for Indian Women T-20 Cricket Championship " src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/05/19/3_4590469-m.jpeg">

सफलता का श्रेय पिता को

भारतीय टीम में शामिल होने का श्रेय प्रिया अपने पिता सुरेंद्र पूनिया को देती हैं। दरअसल, उनके पिता ने ही बेटी प्रिया का क्रिकेट के प्रति लगन को देखते हुए एक अलग ही मैदान और उसपर पिच बनवा दिया था। अब तक के पूरे करियर में उनके पिता के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

This shows how hard work and a strong support system can pave the road to success. Truly inspiring! #PriyaPunia pic.twitter.com/ja4dWyABtP