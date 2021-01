राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए - मुख्य सचिव

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ( Chief Secretary Niranjan Arya ) ने राजस्व विभाग ( Revenue Department ) के अधिकारियों को राज्य की समस्त तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन ( online revenue records of all the tehsils ) करने की प्रक्रिया अगस्त माह तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं।