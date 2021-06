राजीविका और एनयूएलएम के एकीकरण का प्रस्ताव

जयपुर, 16 जून। मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya) ने बुधवार को सचिवालय में राजीविका परियोजना और स्वयं सहायता समूह (Rajivika Project and Self Help Groups) की बैठक ली। बैठक में राजीविका और एनयूएलएम के एकीकरण प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को उच्चतर स्तर पर संगठित करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर फेडरेशन का गठन होना चाहिए जो स्वयं सहायता समूहों को मदद कर सकें। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. केके पाठक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने और विभाग की ओर से एसजीएच के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार का सुझाव दिया। बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, वन और पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका और स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका परियोजना एवं स्वयं सहायता समूह निदेशक शुचि त्यागी ने भी अपने सुझाव दिए।