सोशल मीडिया पर वेतन कटौती का किया विरोध

जयपुर

Protest against salary cuts : कोविड-19 ( COVID-19 ) को देखते हुए राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती ( Protest against salary cuts ) के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने ट्ववीटर के माध्यम से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ( All Rajasthan State Joint Employees Federation ) के संयुक्त महामंत्री अर्जुन शर्मा ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के वेतन से जबरन वसूली का निर्णय लिया गया है जिससे राज्य के कर्मचारी आक्रोशित हैं। राज्य में राजपत्रित अधिकारियों सहित शिक्षक, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लेखा सेवा संवर्ग एवं बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतीराज, सहायक कर्मचारी एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी समेत अन्य ने सोशल मीडिया के इस अभियान के जरिए वेतन कटौती के आदेश वापिस लेने के लिए मांग की। अभियान मंगलवार को भी जारी रहेगा। हैश टेग-नो वेतन कटौती के साथ ट्वीट कर वेतन कटौती नहीं करने की मांग की जा रही है। महासंघ द्वारा चरणबद्ध चलाए जा रहे आंदोलन में राज्य कर्मियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। महासंघ के कहना है कि राज्य सरकार का वेतन कटौती सम्बन्धी निर्णय अलोकतांत्रिक और अनुचित है। यदि समय रहते राज्य सरकार ने अपने निर्णय पर पुर्नविचार नहीं किया तो राज्य कर्मचारियों के असंतोष का सामना करना पड़ेगा।