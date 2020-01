19 जनवरी को बच्चे गटकेंगे पोलियो की दवा

Pulse Polio Campaign In Rajasthan 2020 : पल्स पोलियो अभियान ( Pulse Polio Campaign ) के तहत 19 जनवरी को प्रदेशभर के 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो ( Pulse Polio ) दवा पिलाई जाएगी । 3 दिन चल चलने वाले इस अभियान में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को ये दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है ।

Pulse Polio Campaign In Rajasthan 2020 : पल्स पोलियो अभियान ( Pulse Polio Campaign ) के तहत 19 जनवरी को प्रदेशभर के 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो ( Pulse Polio ) दवा पिलाई जाएगी । 3 दिन चल चलने वाले इस अभियान में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को ये दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है । ( Health Department ) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है पहले दिन पोलियो बूथ पर बच्चे दवा गटकेंगे, वहीं अगले दो दिनों तक जो बच्चे पोलियो बूथ नहीं पहुंचे उन्हे घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी । ( Health news in hindi ) अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है ।

अभियान की तैयारियों को लेकर हाल में मिशन निदेशक एनएचएम नरेश ठकराल की अध्यक्षा में स्वास्थ्य विभाग में बैठक आयोजित की गई । बैठक में फील्ड अधिकारियों को निर्देश गए कि शत-प्रतिशत बच्चों को दवा पिलाने के प्रति गंभीरता बरती जाए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में राजधानी जयपुर में भी 0-5 वर्ष तक के बच्चो को पोलियो की खुराक पिलार्इ जाएगी। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने इसको लेकर तैयारिया कर ली है।