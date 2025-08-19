राजस्थान में मंत्रियों के लिए ₹40 लाख की लग्जरी कार खरीद अटकी, अरमानों पर फिरा पानी

जयपुर। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने नई गाड़ियों की मांग की थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 40 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। वित्त विभाग ने करीब 14 करोड़ रुपए की सहमति भी दे दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सरकार ने खरीद की मंजूरी देने की जगह फाइल ही लौटा दी, जिससे करीब डेढ़ साल से लग्जरी कार की सवारी करने की उम्मीद में पुरानी गाड़ी में बैठ रहे मंत्रियों के अरमानों पर पानी फिर गया है।