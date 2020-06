मेडिकल पीजी 2020:पहले राउंड की काउंसलिंग निरस्त करने के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई दो दिन टली

(Medical PG 2020-2021 )मेडिकल पीजी 2020—2021 (Admission) एडमिशन मामले में (EWS) ईडब्यूएस आरक्षण को लेकर (Quashing of first round counseling and seat allocation) पहले राउंड की काउंसलिंग और सीट आवंटन को (Quash) निरस्त करने के (SB) एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की (Appeal) अपील पर सुनवाई दो दिन (Defer) टल गई है।