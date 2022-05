1963 के बाद पहली बार हुआ ऐसा, जब महारानी नहीं हुईं शामिल...

ब्रिटेन की संसद का उद्घाटन सत्र: 1959 और 1963 में भी रही थीं अनुपस्थित

जयपुर Published: May 11, 2022 01:40:29 am

लंदन. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) की गैर-मौजूदगी में मंगलवार को ब्रिटेन की संसद का सत्र शुरू हुआ। 96 वर्षीय महारानी स्वास्थ्य कारणों से सत्र का उद्घाटन अभिभाषण पढ़ने नहीं पहुंचीं। उनकी जगह उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles, Prince of Wales) ने अभिभाषण पढ़ा। इस दौरान संसद में इंपीरियल स्टेट क्राउन (Imperial State Crown) भी रखा गया था। यही नहीं, डचेस ऑफ कॉर्नवाल कैमिला (Camilla, Duchess of Cornwall) और प्रिंस विलियम (Prince William, Duke of Cambridge) भी वहां मौजूद थे। महारानी के शासनकाल में यह तीसरा मौका था, जब वह संसद के उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं हुईं। इससे पहले वह गर्भवती होने के कारण वर्ष 1959 और 1963 में संसद के उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं हो सकी थीं।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर जोर

ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार (Britain’s Conservative government) ने संसद सत्र के दौरान अपराध की घटनाओं में कमी, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के व्यापक वादे किए। अभिभाषण के दौरान सरकार की ओर से 38 विधेयकों को पेश किए जाने की योजना के बारे में बताया गया। अभिभाषण में वादा किया गया कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) का प्रशासन अर्थव्यवस्था को विकसित और मजबूत कर महंगाई को कम करने की दिशा में काम करेगा। सरकार ने घरेलू ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा की।

जॉनसन ने अभिभाषण से पहले कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान जीवन यापन की लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर है। हालांकि सत्र में बढ़ते किराना और बिजली बिलों के लिए खास उपायों की घोषणा नहीं की गई है। ब्रिटेन की मुद्रास्फीति दर सात प्रतिशत तक पहुंच गई है और घरेलू ईंधन की कीमतें और भी अधिक बढ़ गई हैं। पढ़ना जारी रखे

