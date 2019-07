CM Ashok Gehlot की मान-मनव्वल के बीच बोले Rahul Gandhi, 'बिना वक्त गंवाए बनाओ पार्टी अध्यक्ष'

जयपुर/ नई दिल्ली।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot ) की राहुल गांधी को अध्यक्ष पद ( Rahul Gandhi as Congress President ) पर बने रहने की गुहार और मनुहार काम नहीं आ रही है। लगातार मान-मनव्वल के बीच राहुल ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अपना रुख साफ़ कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वह अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं इसलिए कांग्रेस को देर किए बिना नया अध्यक्ष नियुक्त कर लेना चाहिए।



राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि वह इस्तीफा दे चुके हैं और अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं इसलिए पार्टी को समय गवांए बिना अपना अध्यक्ष तय कर लेना चाहिए।



उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जल्द ही अपनी सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कार्य समिति की बैठक बुलानी चाहिए और यह तय कर लेना चाहिए कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा।



गौरतलब है कि गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए 25 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी लेकिन कार्य समिति ने एक स्वर से इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद करीब 150 पार्टी पदाधिकारी उनके अध्यक्ष बने रहने के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं और कार्यकर्ता उनसे पद पर बने रहने की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन श्री गांधी अपने इस्तीफे पर अडे हैं।



दरअसल, सीएम अशोक गहलोत राहुल से गुहार लगाने के साथ ही मीडिया को बार-बार ये कह रहे हैं कि मौजूदा समय में केवल राहुल गांधी ही कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते है। देश व देशवासियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बेमिसाल है।

It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation. I owe the country and my organisation a debt of tremendous gratitude and love. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WWGYt5YG4V

Rahul Gandhi: Party should decide on the new president quickly without further delay, I'm nowhere in this process. I have already submitted my resignation and I am no longer the party president. CWC should convene a meeting at the earliest and decide. pic.twitter.com/pvImuPq2rj