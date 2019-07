भारत को मजबूत और ऊर्जावान विपक्षी नेता की जरूरत, देशहित में इस्तीफा वापस लें राहुल : गहलोत

जयपुर। राहुल गांधी ( rahul gandhi ) के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( rajasthan cm ashok gehot ) ने कहा है कि राहुल गांधी का इस्तीफा ( rahul gandhi resignation ) दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को उनके जैसे मजबूत और ऊर्जावान विपक्षी नेता की जरूरत है, जो अपनी बात साफ और मजबूती से रख सके। लोकसभा चुनाव ( loksabha chunav 2019 ) में हार का जिम्मा अकेले राहुल का नहीं, बल्कि सामूहिक है। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी देश और पार्टी के हित में अपने निर्णय पर दोबारा विचार जरूर करेंगे और उनके नेतृत्व में देश को एक सशक्त भविष्य मिलेगा।

राहुल के इस्तीफे पर स्मृति ईरानी बोलीं...जय श्रीराम



उधर, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ( smriti irani latest news ) ने केवल इतना ही कहा कि 'जय श्रीराम'।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) ने कहा कि मुबारक हो, वह अपने निर्णय पर खरे उतरे। वह अभी युवा हैं, अगर वह चाहें तो दोबारा भी अध्यक्ष बन सकते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ( salman khurshid ) ने कहा कि जबसे उन्होंने ये संकेत दिए थे तबसे ही हमें एक उम्मीद थी कि हम उनको मना लेंगे, उनके संकल्प को कई बदल नहीं पाया। हम बस एक बात जानते हैं कि वो भले अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन नेता तो रहेंगे ही कांग्रेस के।

ट्विटर से भी हटाया भी अध्यक्ष पद ( rahul gandhi twitter account )



बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने बुधवार को यह स्पष्ट करने के बाद कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे, अपने हैंडल ट्विटर में परिचय कालम से अध्यक्ष पद हटा दिया । उन्होंने अपने परिचय में अब अध्यक्ष पद की जगह 'कांग्रेस सदस्य' तथा 'सांसद' लिखा है।



वोरा बनाए जा सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष

सूत्रों के अनुसार गांधी के इस्तीफे पर अड़े रहने के मद्देनजर पार्टी में नये अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गतिविधियां तेज हो गयी हैं और वरिष्ठ नेता एवं कार्यसमिति के सदस्य मोतीलाल वोरा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सुशील कुमार शिंदे तथा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर विचार किया जा सकता है।

It is an honour for me to serve the Congress Party, whose values and ideals have served as the lifeblood of our beautiful nation.



I owe the country and my organisation a debt of tremendous gratitude and love.



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WWGYt5YG4V