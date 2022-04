Indian railway : जम्मू-कश्मीर जाना है, तो गरीब रथ में मिलेगी खाली सीट

अगर आप गर्मी की छुटटियों को मजा जम्मू और कश्मीर की घाटियों में लेना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसका पूरा इंतजाम किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन चला रहा है। इसमें बुकिंग कराकर कोई भी शख्स गर्मी की छुटटियों का मजा घाटी में ले सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा हेतु जम्मूतवी-उदयपुरसिटी-जम्मूतवी गरीबरथ स्पेशल रेलसेवा का संचालन इसी 15 अप्रैल से करने जा रही है।

जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04982 जम्मूतवी-उदयपुरसिटी साप्ताहिक गरीबरथ स्पेशल रेलसेवा 14 अप्रैल से 30 जून तक जम्मूतवी से प्रत्येक गुरूवार सुबह 5.45 बजे रवाना होकर शुक्रवार सुबह 7.35 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इससे रेलयात्रियों को काफी सहायता मिलेगी और पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

Rail Ticket for Jammu and Kashmir in summer vacation