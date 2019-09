विदाई से पहले यहां फिर झमाझम बारिश, किसानों पर आफत बन बरस रहे हैं बादल

Rain Again in Rajasthan: विदाई से पहले मानसूनी ( Monsoon 2019 ) बादल एक बार फिर से जमकर बरसना शुरू हो गए है। जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। अजमेर ( Rain in Ajmer ) जिले केदेवलिया कला व आसपास के क्षेत्रों में बादल आज बुधवार को जमकर बरस रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तंत्र ( Cyclonic System ) के असर से उत्तर पूर्वी राज्यों में 27 व 28 सितंबर को ( Rajasthan Weather Forecast ) कुछ जिलों में तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ( IMD ) ने जताई है...