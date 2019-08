राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश, खुशनुमा हुआ मौसम का मिजाज, IMD ने जताई भारी बारिश की संभावना

Rain in Rajasthan in August, Maximum Rain in Rajasthan : राजस्थान में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन ( Weather Change in Rajasthan ) होने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश ( Current Rain in Rajasthan ) हुई। Kota, Bundi, Pali, Rajsamand, Sirohi समेत आस-पास के कई जिलों में बारिश ( Rain in rajasthan today ) से लोगों ने राहत महसूस की। वहीं, मौसम विभाग ( IMD ) ने राजस्थान में अगले सप्ताह भी भारी बारिश की संभावना ( Heavy Rain Warning in Rajasthan ) जताई है।