माउंट आबू से चलेगा राजभवन , राज्यपाल कलराज मिश्र सात दिन रहेंगे

राज्यपाल कलराज मिश्र आज से माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रहेंगे। Raj Bhavan will run from Mount Abu, Governor Kalraj Mishra will stay for seven days