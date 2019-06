राजस्थान: देश में पहली बार ऑनलाइन फसली ऋण वितरण, किसानों को होगा लाभ, ये दस्तावेज जरूरी

जयपुर। देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया को पेपरलैस (Paperless loans to farmers in Rajasthan) कर दिया गया है। अब सहकारी फसली ऋण पोर्टल से वितरण की शुरूआत की जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान अब सहकारी क्षेत्र में डिजीटल क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण (Online crop loan distribution in Rajasthan) योजना 3 जून सोमवार से प्रारम्भ।

इस योजना में सहकारी समिति के सदस्य किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Gram Seva Sahkari Samiti) एवं बहुउद्देशीय कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से फसली ऋण का वितरण ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अनुसार किसान को समिति या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सदस्य किसानों को फसली ऋण डिजीटल मेंबर रजिस्टर (डीएमआर) के माध्यम से वितरित किया जाएगा। किसान से आवेदन प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। प्रदेश में 10 लाख नए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से आगामी फसली चक्र में फसली ऋण मुहैया कराया जाएगा।

किसान ऐसे कराएं पंजीयन (How to Register )

ग्राम सेवा सहकारी समिति से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें।

किसी भी समिति या ई—मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन कराएं।

पंजीयन की सूचना मोबाइल पर मैसेज से दी जाएगी। साथ ही रसीद भी दी जाएगी, जिस पर यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक होगा।

पंजीयन के लिए ये दस्तावेज जरूरी (Neccessary Documents to Register)

आधार नम्बर।

सरकारी बैंक का खाता संख्या एवं आईएफएससी नम्बर।

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का विवरण।

समिति, अन्य बैंक एवं संस्थाओं से लिए ऋण की सूचना।

तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकेंगे फसली ऋण

बैंक की शाखा से नकद।

एटीएम पर रूपे किसान डेबिट कार्ड से।

एफआईजी (फाइनेंशियल इन्क्लूजन गेटवे) से समिति स्तर पर।

वित्तीय पारदर्शिता आएगी और किसानों के हित सुरक्षित होंगे

पैक्स एवं लैम्पस से फसली ऋण वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया आॅनलाइन।

बायोमेट्रिक सत्यापन से होगा पंजीयन।

सहज—सुगम और एकरूपी—पारदर्शी व्यवस्था।

अधिकतम साख सीमा ऑनलाइ होगी स्वीकृत

किसान की अधिकतम साख सीमा (एमसीएल) जिला स्तरीय तकनीकी समिति के मापदण्डानुसार तय होगी।

खरीफ तथा रबी के लिए अलग—अलग साख सीमा ऑनलाइ स्वीकृत होगी।

यह साख सीमा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी।

पैक्स/लैम्पस 10 दिवस में अधिकतम साख सीमा की कार्यवाही पूरी करेगी।

असहमति प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण शाखा स्तर पर नियुक्त प्राधिकारी करेगा।