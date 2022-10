राजस्थान:सड़क दुर्घटना होने पर विदेशों की तरह घायल किए जाएंगे एयरलिफ्ट

What is Golden Hour In Accident: सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलिपैड बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत हेलिकॉप्टर को घायल तक पहुंचाने का लक्ष्य 20 मिनट रखा गया है। इससे घायलों को पहले एक घंटे गोल्डन आवर में उपचार मिल सकेगा।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलिपैड बनाने की इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। गाड़ियां जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार होती हैं तो वहां एंबुलेंस को पहुंचने में काफी समय लग जाता है। इससे निपटने के लिए हेलिपैड बनाने की पहल शुरू की गई है। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर बनेंगे। कोटा से गुजर रहा एक्सप्रेस हाइवे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक्सप्रेस हाइवे हाड़ौती में कोटा और बूंदी से गुज रहा है। कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टनल बनाई जा रही है। कोटा में दो जगह इस हाइवे पर प्रवेश बिन्दु रखे गए हैं। कोटा जिले में इस हाइवे पर हेलिपैड बनाया तर सकता है। दुर्घटना में दस में से एक मौत भारत में देश में वर्ष 2020 के दौरान कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इन दुर्घटनाओं में 1,31,714 लोगों की मौत हुई और 3,48,279 लोग घायल हुए। डब्यलूएचओ के मुताबिक दुनियाभर में सड़क दुर्घटना में मारे गए 10 में से कम से कम एक व्यक्ति भारत से है। ऐसे में नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

एक मरीज को ले जाने की व्यवस्था

केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलिपैड बनाने के अलावा आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी हेलिकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की दिशा में काम कर रही है। देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हेलिकॉप्टर एंबुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश मे शुरू की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि पहली कॉल के 20 मिनट के अंदर हेलिकॉप्टर मरीज तक पहुंच जाए। हेलिकॉप्टर में एक मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और एक डॉक्टर की व्यवस्था होगी। एक पायलट के पास आवश्यक चिकित्सा उपकरण मौजूद होंगे। पढ़ना जारी रखे