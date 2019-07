पीएम मोदी ने आतंकी रोके, कांग्रेस पाक से आने वाले​ टिड्डी नहीं रोक पा रही : राठौड़

Rajasthan Assembly : राजेन्द्र राठौड़ ( Rajendra Rathore ) ने उठाया पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का मामला ( Congress can not stop grasshoppers coming from Pakistan )