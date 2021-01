10 फरवरी से होगा विधानसभा सत्र, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी

राज्यपाल कलराज मिश्र ( Governor Kalraj Mishra ) ने राज्य विधानसभा का बजट सत्र ( budget session of the state assembly ) 10 फरवरी से आहूत करने की अनुमति दी है।

जयपुर

राज्यपाल कलराज मिश्र ( Governor Kalraj Mishra ) ने राज्य विधानसभा का बजट सत्र ( budget session of the state assembly ) 10 फरवरी से आहूत करने की अनुमति दी है। मिश्र ने 21 जनवरी को पूर्व सत्र का सत्रावसान करते हुए शुक्रवार को नया सत्र आहूत करने की अनुमति दे दी है। विधानसभा का यह बजट सत्र 10 फरवरी से आहूत होगा।

गौरतलब है कि पहले बजट सत्र आहूत करने को लेकर केबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना था लेकिन कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के कारण केबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। केबिनेट ने इस प्रस्ताव को सर्ककुलेशन के जरिए मंजूरी देकर राजभवन भेजा गया था। इस सत्र में राज्य सरकार बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र ( budget session of the Legislative Assembly ) कोरोना ( Corona ) गाइडलाइन के साथ ही शुरू किया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा।