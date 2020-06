निवेश की दृष्टि से राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य

अमेरिका की सीईओ वल्र्ड मैगजीन ( America's CEO World Magazine described ) ने देश में राजस्थान को वैश्विक निवेशकों ( Rajasthan as the best place for global investors ) के लिए बेहतर स्थान बताया। भारत में कोविड-19 ( Kovid-19 ) के कारण चलती आर्थिक सुस्ती और वैश्विक महामारी को देखते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में से राजस्थान ने टॉप रैंकिग हासिल की है। राज्य में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, बेहतर भूमि आवंटन प्रक्रिया, आसान और समयबद्ध ऑनलाइन सिंगल-विंडो क्लीयरेंस मैकेन्जिम ( single-window clearance mechanism )