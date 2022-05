Rajasthan: केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटका रही भाजपा

भाजपा कार्यालय का उदघाटन बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल किया। उद्घाटन समारोह में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान दंगों में जल रहा है,राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार से मुक्ति पाने की राह देख रही है लेकिन मुख्यमंत्री अपनी आत्ममुग्धता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

Rajasthan: BJP is stalling in the plans of the Center