किरण माहेश्वरी के निधन पर PM मोदी और CM गहलोत समेत तमाम बड़े नेताओं ने जताया शोक

जयपुर। राजस्थान के राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रविवार रात निधन हो गया। हाल में ही वह कोरोना पॉजिटिव हुई थी। इसके बाद उनका इलाज हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत बड़े नेताओं ने भाजपा विधायक के निधन पर शोक जताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हर पद रहते हुए राज्य की प्रगति के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई। सांसद, विधायक या राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और गरीबों को हाशिए पर से उठाने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।

59 वर्षीय किरण माहेश्वरी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा नेता और राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का निधन बेहद दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। भगवान उन्हें यह नुकसान सहने की शक्ति दे। उनकी आत्मा को शांति मिले।

Saddened to know of the untimely demise of BJP leader & Rajsamand MLA Kiran Maheshwari ji. My heartfelt condolences to her family members & supporters in this most difficult time. May God give them strength to bear this loss. May her soul rest in peace. #Rajasthan