अब 31 सेकंड में लगा डाले 22 डिप्स, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष ने फिर दिया 'फिट इंडिया' का संदेश

जयपुर।



प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने आज एक बार फिर 'फिट इंडिया' का सन्देश देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 31 सेकंड के इस वीडियो में वे खुद 22 डिप्स लगाते नज़र आ रहे हैं।

Smell of the Lake and Feeling of the Mountains. #Surreal #FitIndiaMovement #fitness #FitIndia pic.twitter.com/pepNVrVrc4