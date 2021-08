Rajasthan Board exam- 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा अब 25 को

मोहर्रम के अवकाश के कारण लिया निर्णय



जयपुर, 17 अगस्त

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) की वर्तमान में चल रही परीक्षा कार्यक्रम (exam schedule) में आंशिक परिवर्तन किया है। बोर्ड के सचिव अरविन्द कुमार सेंगवा ने बताया कि राज्य सरकार (State govt.) ने मोहर्रम के अवकाश में परिवर्तन (changes) करते हुए अब 20 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। इस कारण 20 अगस्त को आयोजित होने वाली माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (secondary and higher secondary) की परीक्षा अब 25 अगस्त को पूर्व घोषित पारी में होगी। पूर्व में घोषित 25 अगस्त के परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 20 अगस्त को सीनियर सैकेंडरी की सुबह की पारी में 8.30 बजे से 11.45 बजे तक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग का पेपर और सैकेंडरी का दोपहर 1.45 बजे से 5 बजे तक समाजशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन का पेपर होना था। साथ ही विज्ञान का पेपर भी होना था जो अब 25 अगस्त को होंगे।