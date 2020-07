माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया परिणाम, छात्राओं ने बाजी मारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Rajasthan Board of Secondary Education ) ने 12वीं विज्ञान संकाय का परिणाम ( Rajasthan Board of Secondary Education 12th science Result ) जारी कर दिया है।

जयपुर

Rajasthan Board of Secondary Education 12th science Result : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( Rajasthan Board of Secondary Education ) ने 12वीं विज्ञान संकाय का परिणाम ( Rajasthan Board of Secondary Education 12th science Result ) जारी कर दिया है। कुल परिणाम 91.96 फीसदी रहा है। परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राओं का परिणाम 94.60 फीसदी रहा जबकि छात्रों का परिणाम 90.61 फीसदी रहा है। कुल परिणाम 91.96 फीसदी रहा है। जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल विज्ञान संकाय का परिणाम 92.88 फीसदी रहा था।

इस बार 2 लाख 39 हजार 800 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए। इनमें से 2 लाख 37 हजार 305 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से कुल 2 लाख 18 हजार 232 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ( Education Minister Govind Singh Dotasara ) ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारौली भी मौजूद रहे। शिक्षामंत्री ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बधाई देने के साथ ही असफल हुए परीक्षार्थियों को निराश न होकर फिर से मेहनत करने की नसीहत दी। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है।



रिजल्ट पर आंकड़ों के जरिए एक नजर

परिणाम में छात्राओं ने मारी बाजी

छात्रों का कुल परिणाम रहा 90.61 फीसदी

छात्राओं का कुल परिणाम रहा 94.90

1 लाख 68 हजार 235 परीक्षार्थी आए प्रथम श्रेणी

44 हजार 577 परीक्षार्थी आए द्वितीय श्रेणी

270 परीक्षार्थी आए तृतीय श्रेणी

5150 परीक्षार्थी पास घोषित

इस तरह कुल पास हुए 2 लाख 18 हजार 232 परीक्षार्थी

4396 परीक्षार्थी आए हैं सप्लीमेंट्री

कुल परिणाम रहा है 91.96 फीसदी