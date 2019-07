Watch : हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी, भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल होगी ब्रह्मोस मिसाइल, राजस्थान बॉर्डर पर भी होगी तैनात

Brahmos Missile Soon in IAF : Brahmos Missile on Jodhpur Air Base : Brahmos Missile दिवाली से पहले Indian Air Force में शामिल हो जाएगी। सुखोई-30 ( Sukhoi Su-30 ) लड़ाकू विमान से तीसरा व अंतिम परीक्षण ( Brahmos Missile Testing ) सितम्बर महीने में करेगा। ब्रह्मोस से लैस 40 सुखोई-30 लड़ाकू विमान ( Sukhoi-30 fighter aircraft ) तैयार किए जा रहे हैं जो Pakistan-China Border पर तैनात होंगे। इसमें से कुछ Jodhpur, Rajasthan Air base पर रहेंगे।