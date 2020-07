सीएम गहलोत पर बरसीं मायावती, कांग्रेस को बताया 'विधायक चोर'

जयपुर। राजस्थान के सियासी घमासान में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। एक ओर राज्य की कांग्रेस सरकार जहां फिर से विधायक दल की बैठक कर राज्यपाल के सवालों की जवाब देने की तैयारी में है, वहीं बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती एक फिर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसीं।

मायावती ने कहा कि आज कांग्रेस विधायकों को अपने दल में शामिल करने को भले ही साजिश बताकर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कांग्रेस खुद विधायकों की चोरी करती है। बसपा के छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने पर मायवती ने कहा कि यह असंवैधानिक है, अनैतिक है और लोगों के जनादेश के खिलाफ है।

अब जब कांग्रेस के खुद के साथ ऐसा हो रहा है तो वो परेशान है। यह वही बात है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी का सामान चोरी होने पर कांग्रेस परेशान हैै। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई है। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने ये याचिका लगाई गई है। इससे पहले उनकी ही एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।

#WATCH BSP Chief Mayawati says, "...Congress itself carried out the act which they now call 'theft', while taking away 6 BSP MLAs. It's unconstitutional, immoral and against people's mandate. They're now raising a hue & cry. The saying 'ulta chor kotwal ko daante' fits here." pic.twitter.com/AA32cHIDwT

Rajasthan governor stalls the house for another 21 days which certainly offers BJP party to consolidate his position and to help add the number of horses in the stable of Haryana, Cong & allies are steadfast to thwart any conspiracy. Kalraj Ji ke kala kaabil-e-tareef zarur hai.