मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अचानक हुई तबियत खराब, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह

जयपुर। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) की सोमवार को अचानक तबियत खराब हो गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ( twitter account ) पर दी है।

दरअसल, मुख्यमंत्री गहलोत बुखार ( Fever ) से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसके बाद से ही वे मुख्यमंत्री निवास पर आराम पर हैं।

मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा कि 'मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थ हैं और बुखार से पीड़ित हैं। सीएम आज अपने निवास स्थान पर ही आराम कर रहे हैं। मैं उनका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक होने की कामना करता हूँ'

'Hon'ble CM Sh. @ashokgehlot51 ji is suffering from fever and he is on rest at residence today. I wish and pray he get well soon...'

प्रदेशवासी भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर हैं।