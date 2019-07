मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, खान व भू-विज्ञान विभाग में वरिष्ठ लिपिक के बनेंगे नए पद

Vacancy in Department of mines and geology : CM Ashok Gehlot ने खान एवं भू-विज्ञान विभाग ( Department of mines and geology ) में वर्कचार्ज मेट्रिक नाकेदारों और अन्य कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ लिपिक के 203 छाया पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।