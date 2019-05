नवीन पटनायक ने 5वीं बार संभाली ओडिशा की कमान, बना रिकॉर्ड..राजस्थान के ये दिग्गज भी बना चुके हैं CM पद का रिकॉर्ड

List of chief ministers of Rajasthan : BJD के अध्यक्ष नवीन पटनायक ( Naveen Patnaik ) ने लगातार 5वीं बार ओडिशा की कमान संभाली है। राजस्थान के भी कुछ दिग्गजों के नाम सीएम पद ( Record of The most Cm of Rajasthan ) की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। आइए आपको बताते हैं राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कुछ दिग्गजों के नाम...