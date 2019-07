राजस्थान के सह-प्रभारी तरुण कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा इस्तीफा

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी Congress President Rahul Gandhi के समर्थन में इस्तीफों का दौर जारी है। इस कड़ी में शनिवार को राजस्थान कांग्रेस के सहप्रभारी और AICC सचिव तरुण कुमार ( tarun kumar ) ने भी इस्तीफा दे दिया। तरुण कुमार ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है।

आपको बता दें, इससे पहले शुक्रवार को देशभर में कई कांग्रेस नेताओं द्वारा इस्तीफे दिए गए थे। जिसमें प्रदेश कांग्रेस सचिव जसवंत गुर्जर ने नई दिल्ली में अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

राहुल गांधी के समर्थन में आए पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस सचिव जसवंत गुर्जर ने दिया इस्तीफा

AICC Secretary and Rajasthan Co-Incharge Tarun Kumar submits his resignation from the post, to Congress President Rahul Gandhi, pic.twitter.com/CmE4rKGrBG